Города Ленобласти отметили годовщину присоединения Крыма к России

городах Ленобласти после закрытия избирательных участков прошли концерты-митинги, посвященные четвертой годовщине включения в состав РФ территории Крымского полуострова и выборам президента России. Об этом ivbg.ru сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Крымская весна! Крым мы вместе!», «МЫ вместе навсегДА», «Наш выбор — Россия!», «Крым в сердце моем», — такие яркие названия носили концерты творческих песенных и танцевальных коллективов, молодежные студенческие флэшмобы, которые прошли во всех крупных городах области.

Во время мероприятий объявлялись данные о численности проголосовавших избирателей и предварительные результаты голосования по городам и районам Ленинградской области.