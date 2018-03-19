Ещё
Города Ленобласти отметили годовщину присоединения Крыма к России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Города Ленобласти отметили годовщину присоединения Крыма к России 

Ivyborg.ru 3 часа назад
Фото: Ivyborg.ru
В городах Ленобласти после закрытия избирательных участков прошли концерты-митинги, посвященные четвертой годовщине включения в состав РФ территории Крымского полуострова и выборам президента России. Об этом ivbg.ru сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Крымская весна! Крым мы вместе!», «МЫ вместе навсегДА», «Наш выбор — Россия!», «Крым в сердце моем», — такие яркие названия носили концерты творческих песенных и танцевальных коллективов, молодежные студенческие флэшмобы, которые прошли во всех крупных городах области.
Во время мероприятий объявлялись данные о численности проголосовавших избирателей и предварительные результаты голосования по городам и районам Ленинградской области.
18 марта 2014 года был подписан договор о включении Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации, а двумя днями ранее — 16 марта в Крыму прошел референдум — всеобщее голосование по вопросу о будущем статусе и государственной принадлежности полуострова.
Ivyborg.ru: последние новости
Владимир Путин проголосовал на выборах 2018 СРОЧНО: Путин на выборах президента РФ получил 71,97% по итогам обработки 21,33% протоколов Собчак на выборах в Петербурге обогнала Жириновского
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»454
Еще одна страна вышлет российских дипломатов457
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина237
Обзор зарубежных СМИ: «Крымский мост рухнет до иска Украины»179
Панин опубликовал голое селфи c барышней46
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
00:29
На здании МИД Великобритании «появился» Путин
В мире
04:28
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова
В мире
00:42
Российское правительство ждут перестановки
Политика
02:34
Еще одна страна вышлет российских дипломатов
В мире
03:35
Собчак назвала главный итог голосования
Политика Выборы 2018
01:10
В Хамовниках изменится схема движения транспорта
Новости Москвы
07:01
Собянин поздравил российских паралимпийцев
Новости Москвы Политика
04:44
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение