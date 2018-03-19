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В «Яблоке» предсказали серьезный кризис всей оппозиционной политики
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В «Яблоке» предсказали серьезный кризис всей оппозиционной политики 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Представитель партии «Яблоко» Максим Кац предрек кризис всей оппозиционной политики России. Он считает, что для возвращения оппозиции «требуется что-то необычное».
Оппозиционер, представитель партии «Яблоко» Максим Кац оценил итоги президентских выборов. Об этом он сообщил в Twitter.
«В целом сейчас будет большой кризис во всей оппозиционной политике. Тысячи людей понаблюдали как без нарушений из ящика вываливается 70% за Путина. Тысячи людей участвовали в двух оппозиционных кампаниях, не получивших ничего, тысячи повелись на забастовку которая Путину помогла», — написал он.
По словам Каца, из оппозиции многие уйдут, в то время как другие превратятся в «не особо противников» Путина, которые «просто занимаются улучшением жизни людей».
«Кто-то останется и будет в одиночестве, без ресурсов, пытаться что-то тянуть. Возвращение займет много времени или потребуется какое-то необычное событие», — пишет он.
В комментариях к записи, между тем, раскритиковали предвыборную кампанию партии «Яблоко», заявив, что нужно было выставлять нормального кандидата, на что Кац заявил, что кандидат был хороший.
«Там был и другой кандидат, ровно обратный. И третий, недопущенный, который призывал к бойкоту. Но ничего не сработало против телека», — прокомментировал он.
«Я знаю минимум 8 человек, которые отказались от поддержки Явлинского, увидев в газете про «человека, который мог спасти СССР» и про преступления Ельцина/Гайдара. Таким дискурсом колеблющийся правый электорат не взять. Многие гордо мне говорили, что голосуют не за президента, а за главнокомандующего. В рамках этого дискурса Собчак и Явлинский тоже проигрывают», — считает Anton Andreev.
Президентские выборы завершились ожидаемым и вместе с тем уникальным результатом. Путин набрал больше своего же максимального результата 2004 года, когда за него проголосовал 71% избирателей. Владимира Путина, по предварительным данным, поддержали три четверти избирателей — это самые большие цифры за всю историю президентских выборов в России.
Максимальным стал и его отрыв от занявшего второе место кандидата — Павел Грудинин, выдвинутый КПРФ, по предварительным данным, получил 13%.
Шесть остальных кандидатов в сумме набрали чуть меньше Грудинина — 6% у Жириновского, 1,5% — у Собчак, 0,9% — у Явлинского и чуть больше чем по полпроцента на каждого у Бабурина, Сурайкина и Титова. Эти цифры очень похожи на данные социологических опросов, проводившихся в ходе кампании, но считалось, что голосование избирателей даст несколько отличный от опроса результат.
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