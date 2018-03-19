Соловей называл выборы президента успешными 

По словам эксперта, «избирательный процесс прошел в штатном режиме». «Явка была выше, чем в 2012 году, но в политическом смысле ничего необычного не произошло. Выборы прошли в формате референдума о доверии Путину, причем прошли успешно», — отметил Соловей. Политолог полагает, что «в рамках этого референдума проходила ограниченная конкуренция − за 2, 3 и 4 места». «Эта конкуренция для одних − Жириновского, Явлинского − способ достойно уйти. Для других − Грудинина, Собчак, Титова − борьба за политическое будущее», − уточнил Валерий Соловей.