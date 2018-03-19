Ещё
Соловей называл выборы президента успешными
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Соловей называл выборы президента успешными 

РИА «ФедералПресс» 3 часа назад
По словам эксперта, «избирательный процесс прошел в штатном режиме». «Явка была выше, чем в 2012 году, но в политическом смысле ничего необычного не произошло. Выборы прошли в формате референдума о доверии Путину, причем прошли успешно», — отметил Соловей. Политолог полагает, что «в рамках этого референдума проходила ограниченная конкуренция − за 2, 3 и 4 места». «Эта конкуренция для одних − Жириновского, Явлинского − способ достойно уйти. Для других − Грудинина, Собчак, Титова − борьба за политическое будущее», − уточнил Валерий Соловей.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Путин: никто не должен чувствовать себя проигравшим «Участвовать стоило». Кандидаты в президенты прокомментировали свои результаты Песков посмеялся над обещанием Грудинина сбрить усы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»454
Еще одна страна вышлет российских дипломатов457
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина237
Обзор зарубежных СМИ: «Крымский мост рухнет до иска Украины»179
Панин опубликовал голое селфи c барышней46
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
00:29
На здании МИД Великобритании «появился» Путин
В мире
04:28
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова
В мире
00:42
Российское правительство ждут перестановки
Политика
02:34
Еще одна страна вышлет российских дипломатов
В мире
03:35
Собчак назвала главный итог голосования
Политика Выборы 2018
01:10
В Хамовниках изменится схема движения транспорта
Новости Москвы
07:01
Собянин поздравил российских паралимпийцев
Новости Москвы Политика
04:44
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение