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Некоторые иностранные лидеры помогли объединить россиян, считает Памфилова
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Некоторые иностранные лидеры помогли объединить россиян, считает Памфилова 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Некоторые иностранные лидеры внесли свою лепту в консолидацию граждан России перед выборами президента РФ, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
"Помимо, конечно, всех тех политических аспектов, я хочу сказать, что, знаете, наш народ всегда объединяется в трудные минуты. Поэтому большое спасибо некоторым лидерам, не буду называть, некоторых западных государств, которые тоже внесли свою положительную лепту, содействовали консолидации и объединению нашего народа. Большое им спасибо", — сказала Памфилова на заседании ЦИК РФ.
"Они должны знать свойство нашего народа — мы никогда не расслабляемся, когда идет такое давление", — добавила она.
Глава Центризбиркома отметила также настрой избирателей и «их желание самостоятельно выбрать путь развития страны на следующие шесть лет».
"Многие действиями власти не довольны и критикуют власть. Это все верно. Но вот это ощущение консолидации, что мы сами справимся со своими проблемами… Мы сами! Вот это самое, наверное, главное, что я почувствовала, тоже общаясь с нашими избирателями", — подчеркнула Памфилова.
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