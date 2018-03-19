Некоторые иностранные лидеры помогли объединить россиян, считает Памфилова

"Помимо, конечно, всех тех политических аспектов, я хочу сказать, что, знаете, наш народ всегда объединяется в трудные минуты. Поэтому большое спасибо некоторым лидерам, не буду называть, некоторых западных государств, которые тоже внесли свою положительную лепту, содействовали консолидации и объединению нашего народа. Большое им спасибо", — сказала Памфилова на заседании ЦИК РФ.

"Они должны знать свойство нашего народа — мы никогда не расслабляемся, когда идет такое давление", — добавила она.

Глава Центризбиркома отметила также настрой избирателей и «их желание самостоятельно выбрать путь развития страны на следующие шесть лет».

"Многие действиями власти не довольны и критикуют власть. Это все верно. Но вот это ощущение консолидации, что мы сами справимся со своими проблемами… Мы сами! Вот это самое, наверное, главное, что я почувствовала, тоже общаясь с нашими избирателями", — подчеркнула Памфилова.

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