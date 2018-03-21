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Туск уверен, что страны ЕС на саммите выразят солидарность с Британией
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Туск уверен, что страны ЕС на саммите выразят солидарность с Британией 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 21 мар — РИА Новости. Председатель Евросовета Дональд Туск выразил уверенность, что все лидеры стран ЕС, которые соберутся в четверг на саммит в Брюсселе, поддержат Британию в связи с инцидентом в Солбсери и одобрят заключения относительно этого дела.
"Я не сомневаюсь, что все лидеры стран ЕС выразят солидарность с Великобританией. Но я также предлагаю, чтобы мы приняли практические заключения о том, что это значит для ЕС. Для меня очевидно, что мы должны повысить нашу готовность перед будущими атаками, включая сотрудничество с НАТО", — заявил Туск в среду в Брюсселе.
Экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.
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