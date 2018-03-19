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Глава МИД ФРГ: РФ остается сложным партнером, но с ней нужно работать
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Глава МИД ФРГ: РФ остается сложным партнером, но с ней нужно работать 

ТАСС 3 часа назад
БРЮССЕЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. Россия остается сложным партнером, однако решение международных проблем невозможно без диалога с Москвой. Такую точку зрения высказал в понедельник глава МИД ФРГ Хайко Маас перед началом встречи глав внешнеполитических ведомств 28 стран-членов Евросоюза в Брюсселе, комментируя президентские выборы в РФ.
"Россия остается сложным партнером, но ее помощь понадобится для решения больших международных конфликтов. Хотим оставаться в диалоге, ожидаем от России конструктивного вклада", — сказал он.
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