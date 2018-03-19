Глава МИД ФРГ: РФ остается сложным партнером, но с ней нужно работать

БРЮССЕЛЬ , 19 марта. / ТАСС /. Россия остается сложным партнером, однако решение международных проблем невозможно без диалога с Москвой . Такую точку зрения высказал в понедельник глава МИД ФРГ Хайко Маас перед началом встречи глав внешнеполитических ведомств 28 стран-членов Евросоюза в Брюсселе, комментируя президентские выборы в РФ. "Россия остается сложным партнером, но ее помощь понадобится для решения больших международных конфликтов. Хотим оставаться в диалоге, ожидаем от России конструктивного вклада", — сказал он.