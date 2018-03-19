Наблюдатель из Индии назвал демократию одной из главных ценностей россиян

МОСКВА , 19 мар — РИА Новости . По итогам прошедших в РФ накануне президентских выборов можно констатировать, что демократия и свобода стали одними из главных ценностей россиян, считает международный наблюдатель, член Индийского совета по культурным связям при МИД Индии Ашок Модак.

Модак на прошедших выборах являлся участником Миссии международных наблюдателей.

"Мы помним, что в советское время всегда был один кандидат, теперь же сильных кандидатов было несколько, и многие из них критиковали власть", — сказал он на брифинге по итогам выборов.

"И даже ( Павел ) Грудинин, который был кандидатом от Коммунистической партии — то есть партии, которая была правящей в России много лет — защищал демократию. Из этого можно сделать вывод, что демократия теперь ценность номер один для россиян", — отметил Модак.

Владимир Жириновский. Выборы президента РФ состоялись 18 марта. Действующий глава государства Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,67% голосов после обработки данных 99,75% протоколов участковых комиссий. Это рекордная в его политической карьере поддержка избирателей. Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин, третье — лидер ЛДПР

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