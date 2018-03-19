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МГИК поблагодарил избирателей и членов комиссий за создание праздничной атмосферы на выборах президента
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МГИК поблагодарил избирателей и членов комиссий за создание праздничной атмосферы на выборах президента 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Председатель Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Валентин Горбунов поблагодарил москвичей-избирателей и тех, кто принимал участие в организации выборов президента в Москве 18 марта 2018 г. Об этом он сообщил журналистам.
«Завершаем суточный марафон. Хотелось бы сказать огромное спасибо и выразить слова благодарности москвичам-избирателям, сорокатысячной армии членов избирательных комиссий, наблюдателям, работникам городских служб, правоохранительным органам, и вам, представителям СМИ, всем, кто внес вклад. Вчера в Москве был создан праздник, и для того, чтобы он прошел хорошо, работали все», — сказал В. Горбунов.
Выборы президента России прошли 18 марта 2018 г. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов.
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