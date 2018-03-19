С избиркомов в Подмосковье 18 марта в скорую поступило более 20 вызовов

Ранее Марков сообщал, что в регионе дежурили порядка 600 бригад скорой медицинской помощи в день выборов.

"День выборов президента России по линии обеспечения граждан медицинской помощью прошел в штатном режиме. В течение дня 18 марта с избирательных участков Московской области в службу скорой медицинской помощи поступило 24 вызова. Специалисты оказали необходимую медицинскую помощь в срок и в полном объеме", — сказал Марков, которого цитирует пресс-служба.

Выборы президента РФ состоялись 18 марта. Явка после обработки 99,83% протоколов участковых комиссий составляет более 67%.

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