С избиркомов в Подмосковье 18 марта в скорую поступило более 20 вызовов 

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. В день выборов президента РФ в скорую помощь Московской области с избирательных участков поступило 24 вызова, медицинская помощь была оказана в полном объеме, сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Марков.
Ранее Марков сообщал, что в регионе дежурили порядка 600 бригад скорой медицинской помощи в день выборов.
"День выборов президента России по линии обеспечения граждан медицинской помощью прошел в штатном режиме. В течение дня 18 марта с избирательных участков Московской области в службу скорой медицинской помощи поступило 24 вызова. Специалисты оказали необходимую медицинскую помощь в срок и в полном объеме", — сказал Марков, которого цитирует пресс-служба.
Выборы президента РФ состоялись 18 марта. Явка после обработки 99,83% протоколов участковых комиссий составляет более 67%.
Действующий глава государства Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,67% голосов после обработки данных 99,75% протоколов участковых комиссий. Это рекордная в его политической карьере поддержка избирателей. Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин, третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
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