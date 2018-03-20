Россияне за рубежом поддержали Путина

Президент России Владимир Путин на выборах главы государства получил за рубежом 84,99% голосов избирателей, передаёт РИА Новости со ссылкой на члена ЦИК Василия Лихачёва. «На первом месте Владимир Путин — 403 942 голоса, в процентах это 84,99%. На второй позиции Павел Грудинин (23 938 голосов или 5,04%). Третья позиция у Ксении Собчак (19 331 голос или 4,07%)», — сообщил Лихачёв.
По его словам, на четвёртом месте по итогам голосования за рубежом оказался Владимир Жириновский с 1,75%, на пятом — Григорий Явлинский (1,57%), на шестом — Борис Титов (0,65%). Сергей Бабурин получил 0,42% голосов, а Максим Сурайкин — 0,3%.
Как отмечается, всего за рубежом на нынешних президентских выборах проголосовали почти 475,3 тысячи российских избирателей.
Выборы президента России прошли 18 марта.