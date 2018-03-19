Украинские националисты намерены провести марш против олигархов 

Совместную акцию протеста запланировали на 3 апреля националисты Украины. Их марш будет направлен против олигархов страны, сообщило издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на пресс‐службу украинской партии «Свобода».
Мероприятие под названием «Сила нации — за Украину без олигархов» состоится по всей стране.
Его организатором выступает партия «Свобода».
Накануне у здания консульства РФ в Одессе прошла акция протеста против выборов российского президента, инициированная украинскими националистами из группировки «Правый сектор»*.
Кроме того, власти Украины закрыли доступ к избирательным участкам в дипломатических представительствах РФ во Львове, Киеве и той же Одессе
из-за якобы незаконного голосования в Крыму и Севастополе.
*«Правый сектор» — террористическая группировка, запрещенная на территории РФ.
Незаконными счел выборы российского президента в Крыму и лидер Украины Петр Порошенко. По заверениям Киева, западные партнеры говорят о непризнании результатов голосования на Крымском полуострове.