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Украинские националисты намерены провести марш против олигархов
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Украинские националисты намерены провести марш против олигархов 

360tv.ru 4 часа назад
Совместную акцию протеста запланировали на 3 апреля националисты Украины. Их марш будет направлен против олигархов страны, сообщило издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на пресс‐службу украинской партии «Свобода».
Мероприятие под названием «Сила нации — за Украину без олигархов» состоится по всей стране.
Его организатором выступает партия «Свобода».
Накануне у здания консульства РФ в Одессе прошла акция протеста против выборов российского президента, инициированная украинскими националистами из группировки «Правый сектор»*.
Кроме того, власти Украины закрыли доступ к избирательным участкам в дипломатических представительствах РФ во Львове, Киеве и той же Одессе
из-за  якобы незаконного голосования в Крыму и Севастополе.
*«Правый сектор» — террористическая группировка, запрещенная на территории РФ.
Незаконными счел выборы российского президента в Крыму и лидер Украины Петр Порошенко. По заверениям Киева, западные партнеры говорят о непризнании результатов голосования на Крымском полуострове.
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