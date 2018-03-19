Украинские националисты намерены провести марш против олигархов

Совместную акцию протеста запланировали на 3 апреля националисты Украины . Их марш будет направлен против олигархов страны, сообщило издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на пресс‐службу украинской партии «Свобода».

Мероприятие под названием «Сила нации — за Украину без олигархов» состоится по всей стране.

Его организатором выступает партия «Свобода».

Накануне у здания консульства РФ в Одессе прошла акция протеста против выборов российского президента, инициированная украинскими националистами из группировки «Правый сектор»*.

Кроме того, власти Украины закрыли доступ к избирательным участкам в дипломатических представительствах РФ во Львове , Киеве и той же Одессе

Севастополе. из-за якобы незаконного голосования в Крыму

*«Правый сектор» — террористическая группировка, запрещенная на территории РФ.