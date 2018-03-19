Володин заявил об отсутствии сомнений в легитимности президентских выборов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что легитимность выборов президента России не вызывает сомнении, передает РИА «Новости».

"Волеизъявление прошло в строгом соответствии с законами и демократическими принципами. Легитимность выборов ни у кого не вызывает сомнений. Подтверждение тому — большое количество зарубежных наблюдателей, от которых мы услышали позитивную оценку ходу и проведению выборов", — сказал Володин.

По его словам, тот факт, что большинство граждан страны воспользовались своим правом выбора, свидетельствует об активной гражданской позиции российского общества. Володин также отметил, что прошедшие президентские выборы стали первыми для жителей Крыма и Севастополя в составе России.

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова рассказала о результатах проверок информации о возможных вбросах на выборах президента России.