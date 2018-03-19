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Альянс Меркель ждет от Путина улучшения отношений с Западом
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Альянс Меркель ждет от Путина улучшения отношений с Западом 

BFM.RU 4 часа назад
Германский правящий альянс ХДС/ХСС во главе с канцлером Ангелой Меркель призвал российского президента Владимира Путина использовать свое переизбрание для улучшения отношений с Западом. Об этом заявил вице-глава фракции альянса в бундестаге Йоханн Давид Вадепул, передает РИА Новости.
«Речь идет прежде всего о прекращении продолжающихся нарушений международных правил (со стороны России)», — сказал политик, комментируя победу Путина на выборах президента РФ. Он добавил, что «при улучшении отношений Германия будет также готова поддержать Россию в экономической и структурной модернизации, если такое желание будет выражено».
На прошедших в воскресенье выборах президента РФ действующий глава государства Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов. Явка на выборах президента России 18 марта после обработки 99,83% протоколов участковых комиссий составляет более 67%.
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