Альянс Меркель ждет от Путина улучшения отношений с Западом

Германский правящий альянс ХДС/ХСС во главе с канцлером Ангелой Меркель призвал российского президента Владимира Путина использовать свое переизбрание для улучшения отношений с Западом. Об этом заявил вице-глава фракции альянса в бундестаге Йоханн Давид Вадепул, передает РИА Новости.

«Речь идет прежде всего о прекращении продолжающихся нарушений международных правил (со стороны России)», — сказал политик, комментируя победу Путина на выборах президента РФ. Он добавил, что «при улучшении отношений Германия будет также готова поддержать Россию в экономической и структурной модернизации, если такое желание будет выражено».

На прошедших в воскресенье выборах президента РФ действующий глава государства Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов. Явка на выборах президента России 18 марта после обработки 99,83% протоколов участковых комиссий составляет более 67%.