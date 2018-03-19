Озвучены предварительные итоги выборов президента РФ на Дону 

Озвучены предварительные итоги выборов президента РФ в Ростовской области.
Как сообщил 19 марта на пресс-конференции председатель облизбиркома Андрей Буров, явка на выборах в Ростовской области составила 64,77%.
78,97% голосов избирателей набрал Владимир Путин.
На втором месте — кандидат от партии КПРФ Павел Грудинин, получивший 11,37% голосов.
5,14% пришедших ни избирательные участки жителей Дона проголосовали за лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
Ксения Собчак получила 1,11% голосов избирателей.
Остальные кандидаты набрали менее 1% голосов.