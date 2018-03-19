Озвучены предварительные итоги выборов президента РФ на Дону

Озвучены предварительные итоги выборов президента РФ в Ростовской области

Как сообщил 19 марта на пресс-конференции председатель облизбиркома Андрей Буров, явка на выборах в Ростовской области составила 64,77%.

Владимира Жириновского. 5,14% пришедших ни избирательные участки жителей Дона проголосовали за лидера ЛДПР

Остальные кандидаты набрали менее 1% голосов.