Bloomberg: Конфронтация с Западом укрепляет лидерство Путина

Свою «внушительную победу» Владимир Путин одержал на фоне растущей эскалации напряженности с Западом. Что вполне объяснимо, поскольку российский электорат ностальгирует по статусу России-сверхдержавы, отмечает Bloomberg , комментируя итоги выборов в России

Поддержка «самого долгоиграющего кремлевского лидера» со времен советского диктатора Иосифа Сталина была обеспечена заранее, так что «реальной конкуренции Путин не увидел», — отмечается в редакционной статье Bloomberg.

Лидерство 65-летнего Владимира Путина не подвергается сомнению даже когда экономика страны застаивается после самой продолжительной за два десятилетия рецессии, указывает агентство.

США, Германия и При этом узел напряженных отношений с Западом стягивается все туже, констатирует Bloomberg, пересказывая фабулу скандала вокруг отравления Сергея Скрипаля Франция уже поддержали Великобританию , заявив, что оправдания за первое использование химического оружия на территории Европы со времен Второй мировой войны быть не может, напомнило агентство.

Путин, между тем, бросил вызов санкциям США и ЕС в связи с «присоединением» Крыма в 2014 году, также продолжается дипломатическое давление на Россию из-за поддержки президента Сирии Башара Асада . «Вызов Путина Западу сыграл ему лишь на руку в симпатиях электората, ностальгирующего по статусу России-сверхдержавы», подчеркивает Bloomberg.

Конфронтация эта в конечном итоге могла бы работать против Путина, потому что она лишает Россию инвестиций, необходимых для выведения экономики из-за упадка, а россияне озабочены такими вопросами, как низкие доходы и пенсии, указал портал.

«Тем не менее, Путин будет использовать свои следующие шесть лет, чтобы утверждать свое видение сильной России», — уверен старший программный директор Немецкого фонда Маршалла в США. Йорг Форбриг. «Путин чувствует успех, он чувствует, что Запад раскалывается… Его приоритет в следующем сроке — опираться на это», — резюмировал Форбриг.