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Bloomberg: Конфронтация с Западом укрепляет лидерство Путина
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Bloomberg: Конфронтация с Западом укрепляет лидерство Путина 

Деловая газета «Взгляд» 4 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Свою «внушительную победу» Владимир Путин одержал на фоне растущей эскалации напряженности с Западом. Что вполне объяснимо, поскольку российский электорат ностальгирует по статусу России-сверхдержавы, отмечает Bloomberg, комментируя итоги выборов в России.
Поддержка «самого долгоиграющего кремлевского лидера» со времен советского диктатора Иосифа Сталина была обеспечена заранее, так что «реальной конкуренции Путин не увидел», — отмечается в редакционной статье Bloomberg.
Лидерство 65-летнего Владимира Путина не подвергается сомнению даже когда экономика страны застаивается после самой продолжительной за два десятилетия рецессии, указывает агентство.
При этом узел напряженных отношений с Западом стягивается все туже, констатирует Bloomberg, пересказывая фабулу скандала вокруг отравления Сергея Скрипаля. США, Германия и Франция уже поддержали Великобританию, заявив, что оправдания за первое использование химического оружия на территории Европы со времен Второй мировой войны быть не может, напомнило агентство.
Путин, между тем, бросил вызов санкциям США и ЕС в связи с «присоединением» Крыма в 2014 году, также продолжается дипломатическое давление на Россию из-за поддержки президента Сирии Башара Асада. «Вызов Путина Западу сыграл ему лишь на руку в симпатиях электората, ностальгирующего по статусу России-сверхдержавы», подчеркивает Bloomberg.
Конфронтация эта в конечном итоге могла бы работать против Путина, потому что она лишает Россию инвестиций, необходимых для выведения экономики из-за упадка, а россияне озабочены такими вопросами, как низкие доходы и пенсии, указал портал.
«Тем не менее, Путин будет использовать свои следующие шесть лет, чтобы утверждать свое видение сильной России», — уверен старший программный директор Немецкого фонда Маршалла в США. Йорг Форбриг. «Путин чувствует успех, он чувствует, что Запад раскалывается… Его приоритет в следующем сроке — опираться на это», — резюмировал Форбриг.
На данный момент ЦИК обработал 99,79% поданных голосов. По предварительным данным, действующий президент России Владимир Путин на выборах главы государства набрал 76,67% голосов. Явка избирателей на выборах президента составила, по предварительным данным, 67,47%. Окончательные итоги голосования пока не подведены.
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