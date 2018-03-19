Сурайкин получил более 1% голосов лишь в двух регионах России 

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Кандидат на пост президента РФ от партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин получил более 1% голосов только в Северной Осетии и Татарстане, свидетельствуют данные, опубликованные на информационных экранах в информцентре ЦИК РФ.
Пришедшие на выборы жители Северной Осетии отдали Сурайкину 1,81% голосов, в Татарстане кандидат набрал 1,68%. В Карачаево-Черкессии Сурайкин заручился поддержкой 0,99% избирателей.
Наименьшую поддержку кандидат от «Коммунистов России» получил в Туве — 0,27%, Дагестане — 0,31% и Якутии — 0,37%.
В целом по стране за Сурайкина, согласно данным ЦИК после обработки 99,84% протоколов, проголосовали более 498,5 тысячи человек — 0,68% россиян.
Выборы президента России состоялись 18 марта. На этот пост претендовали восемь человек: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").
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