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Сурайкин получил более 1% голосов лишь в двух регионах России
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Сурайкин получил более 1% голосов лишь в двух регионах России 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Кандидат на пост президента РФ от партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин получил более 1% голосов только в Северной Осетии и Татарстане, свидетельствуют данные, опубликованные на информационных экранах в информцентре ЦИК РФ.
Пришедшие на выборы жители Северной Осетии отдали Сурайкину 1,81% голосов, в Татарстане кандидат набрал 1,68%. В Карачаево-Черкессии Сурайкин заручился поддержкой 0,99% избирателей.
Наименьшую поддержку кандидат от «Коммунистов России» получил в Туве — 0,27%, Дагестане — 0,31% и Якутии — 0,37%.
В целом по стране за Сурайкина, согласно данным ЦИК после обработки 99,84% протоколов, проголосовали более 498,5 тысячи человек — 0,68% россиян.
Выборы президента России состоялись 18 марта. На этот пост претендовали восемь человек: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").
За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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