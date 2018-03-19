Сурайкин получил более 1% голосов лишь в двух регионах России

Пришедшие на выборы жители Северной Осетии отдали Сурайкину 1,81% голосов, в Татарстане кандидат набрал 1,68%. В Карачаево-Черкессии Сурайкин заручился поддержкой 0,99% избирателей.

Наименьшую поддержку кандидат от «Коммунистов России» получил в Туве — 0,27%, Дагестане — 0,31% и Якутии — 0,37%.

В целом по стране за Сурайкина, согласно данным ЦИК после обработки 99,84% протоколов, проголосовали более 498,5 тысячи человек — 0,68% россиян.

За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>