Приморцы на выборах президента испортили более 14500 бюллетеней 

Число недействительных избирательных бюллетеней по итогам голосования по выборам президента России в Приморском крае составило 14571, уточняется на сайте Избирательной комиссии Приморского края.
Так, в Артеме избиратели так или иначе испортили 1437 бюллетеней, в Находке — 1180, в Уссурийске — 1390. Примечательно, что во Владивостоке недействительных бюллетеней (по районам) оказалось меньше: 839 в Лениниском, 791 — в Первомайском, 821 — в Первореченском, 583 — в Советском и 436 — во Фрунзенском.
Сводная таблица предварительных итогов голосования опубликована здесь.