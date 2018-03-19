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Приморцы на выборах президента испортили более 14500 бюллетеней
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Приморцы на выборах президента испортили более 14500 бюллетеней 

Prim.News 4 часа назад
«Отличились» Артём, Находка и Уссурийск.
Число недействительных избирательных бюллетеней по итогам голосования по выборам президента России в Приморском крае составило 14571, уточняется на сайте Избирательной комиссии Приморского края.
Так, в Артеме избиратели так или иначе испортили 1437 бюллетеней, в Находке — 1180, в Уссурийске — 1390. Примечательно, что во Владивостоке недействительных бюллетеней (по районам) оказалось меньше: 839 в Лениниском, 791 — в Первомайском, 821 — в Первореченском, 583 — в Советском и 436 — во Фрунзенском.
Сводная таблица предварительных итогов голосования опубликована здесь.
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