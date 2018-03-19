Депутат ЕП прокомментировал высокую явку на выборах президента России 

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Высокая явка россиян на прошедших в воскресенье выборах президента — это знак, который Европа должна принимать, заявил депутат Европарламента Стефано Мауллу.
"Факт, что вчера народ России очень активно принял участие в выборах, знак, который Европа должна принимать", — сказал Мауллу на встрече с председателем международного комитета Совета Федерации Константином Косачевым.
Выборы президента РФ состоялись 18 марта. Явка после обработки 99,83% протоколов участковых комиссий составляет более 67%.
Действующий глава государства Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,67% голосов после обработки данных 99,75% протоколов участковых комиссий. Это рекордная в его политической карьере поддержка избирателей. Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин, третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
По данным ЦИК, Путин получил голоса абсолютного большинства россиян, имевших право участвовать в выборах. Поддержавших его избирателей стало больше, чем тех, кто проголосовал за других кандидатов или не пришел на выборы.
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