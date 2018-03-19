Депутат ЕП прокомментировал высокую явку на выборах президента России

МОСКВА , 19 мар — РИА Новости . Высокая явка россиян на прошедших в воскресенье выборах президента — это знак, который Европа должна принимать, заявил депутат Европарламента Стефано Мауллу.

Константином Косачевым. "Факт, что вчера народ России очень активно принял участие в выборах, знак, который Европа должна принимать", — сказал Мауллу на встрече с председателем международного комитета Совета Федерации

Выборы президента РФ состоялись 18 марта. Явка после обработки 99,83% протоколов участковых комиссий составляет более 67%.

По данным ЦИК, Путин получил голоса абсолютного большинства россиян, имевших право участвовать в выборах. Поддержавших его избирателей стало больше, чем тех, кто проголосовал за других кандидатов или не пришел на выборы.

За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>