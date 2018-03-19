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Обвинения в использовании админресурса на Ямале голословны
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Обвинения в использовании админресурса на Ямале голословны 

ИА Север-Пресс 4 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
На Ямале выборы прошли на самом высоком организационном уровне, обвинения предвзято настроенных товарищей в использовании административного ресурса безосновательны.
Об этом сегодня,19 марта, член совета Ассоциации по защите избирательных прав граждан РФ «Гражданский контроль» Вячеслав Ситник заявил на встрече с региональными журналистами.
По его оценке ямальский опыт организации выборов должен быть транслирован в другие российские регионы. Речь идет о высоком профессионализме избирательных комиссий всех уровней и прежде всего УИК, которые в день голосования работают с избирателем.
«Успех на выборах, безусловно, заслуга избирателей, ради которых и был организован весь электоральный процесс. Избиратели показали не формальную, а чрезвычайно высокую активность. Явка осознанна и обусловлена как спецификой Севера, так и общим пониманием населения своей гражданской ответственности и личной сопричастности каждого к жизни региона и страны. Возможно, это звучит как журналистский штамп, но это объективная реальность», — прокомментировал Вячеслав Ситник.
Он также назвал голословными обвинения власти в использовании на выборах админресурса, подчеркнув, что выборы — это всегда взаимодействие Избиркомов со СМИ и органами управления.
«Необходимо признать, что обвинения и подозрения в использовании административного ресурса голословны. По существу — это форма оказания содействия избирательным комиссиям в осуществлении их полномочий. Это даже не право, а обязанность органов исполнительной власти и правоохранительных органов. Админресурс, как бы его громко не называли, это исполнение работниками обязанностей, возложенных на них законом», — прокомментировал он.
Напомним, на выборах работали 987 наблюдателей, в том числе 480 — от зарегистрированных кандидатов, от политических партий — 99, от Общественной палаты ЯНАО и Общественной палаты РФ — 408. За ходом голосования в муниципалитетах также наблюдал институт Уполномоченного по правам человека, также не выявивший нарушений в ходе голосования.
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