Путин утвердил состав коллегии Министерства юстиции

Распоряжение президента опубликовано на официальном сайте правовой информации.

Ранее сегодня стало известно, что Путин, по последним данным получивший на выборах президента РФ более 76% голосов избирателей, собирается произвести перестановки в правительстве страны после своей инаугурации.