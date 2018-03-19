Путин утвердил состав коллегии Министерства юстиции 

Распоряжение президента опубликовано на официальном сайте правовой информации.
Согласно документу, членами коллегии Минюста стали директор департамента экономического законодательства министерства Елена Ардабьева, глава управления президента РФ по обеспечению конституционных прав граждан Дмитрий Жуйков, депутат Госдумы Виктор Кидяев (по согласованию) и зампред Совета Федерации Андрей Турчак (по согласованию).
Ранее сегодня стало известно, что Путин, по последним данным получивший на выборах президента РФ более 76% голосов избирателей, собирается произвести перестановки в правительстве страны после своей инаугурации.