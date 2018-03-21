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КПРФ не признает результаты выборов в нескольких регионах
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Еще один посол отказался ехать в МИД РФ
Еще один посол отказался ехать в МИД РФ

КПРФ не признает результаты выборов в Кемерове, Мордовии и Кабардино-Балкарии 

ТАСС 4 часа назад
Фото: ТАСС
КПРФ не признает результаты выборов президента в Кемерове, Мордовии и Кабардино— Балкарии. Об этом заявил в среду журналистам лидер коммунистов Геннадий Зюганов.
"Что касается окончательных итогов выборов, мы с нашими союзниками проведем в ближайшее две недели пленум, совещание и семинар", — сказал он.
"Выборы в Кемерове и Мордовии, где из года в год повторяется одна и та же ложь и мерзости, мы официально не признаем, как и в Кабардино-Балкарии, которая пошла по пути этих двух субъектов РФ", — подчеркнул Зюганов.
В Подмосковье, по словам политика, "официально требуют расследования выборы в Люберцах и Королеве, которые, по сути дела, были грязными и незаконными".
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