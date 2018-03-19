Эдуард Лимонов: С восьми до восьми

Всю ночь мелькали данные. Трещала музыка, рапортовали регионы. Восторженные, как пионеры на советских утренниках ведущие блистательно, честно взволнованными голосами повествовали о довольно скучном по сути мероприятии. Всё это выглядело, на мой вкус, смесью трансляции церемонии раздачи Оскаров в Лос-Анжелесе с, как я уже заметил, детским советским пионерским утренником. Мне всё это показалось слащавым теле-балаганом, но это моё личное мнение. Я глядел на выборы глазами «России-24», а там в прямом эфире отмечались все колебания курсов каждого кандидата с быстротой неимоверной. Подсчёт бежал вперёд небольшими скачками. Очень убедительно, чудеса коммуникационной техники совершались на наших глазах.

Где-то около полуночи я лёг спать, уже после того как к народу вышел триумфальный Путин, как римский торжествующий император, но в 05.30 я встал и взглянул на табло.

США и Вот они результаты после подсчёта 99 с лишним процентов голосов. Итак имеем (аплодируйте, если хотите): ВВП — 76,65% Грудинин — 11,82% Жириновский -5,68% Собчак -1,66% Явлинский -1,04% Титов — 0,75% Сурайкин — 0,68% Бабурин — 0,65%. Я предоставляю вам самим решать хороши ли для вас такие результаты, далее же хочу сообщить, что я думаю об этих выборах. Центральная Избирательная комиссия выхваляется чистотой проведенных вчера выборов. И прежде всего количеством наблюдателей, и качеством контроля за выборами. ЦИК декларировала, что по её подсчётам вчерашние выборы контролировали около полумиллиона наблюдателей, из них иностранных — около 1,5 тысячи, больше всего из Франции Германии . На иностранцев произвели впечатление технические гаджеты которыми оснащены российские выборы. Особенное впечатление произвела система видео-наблюдения. "Любой может зайти в интернет и увидеть в прямом эфире, как голосуют", — восхищался наблюдатель из Испании , добавив, что «у нас такого ещё нет». Ту же самую цифру — приблизительно полмиллиона, называла и организация «Голос». И ЦИК, и оппозиционный «Голос» называли количество наблюдателей с гордостью. Я хочу тут объяснить, что при самом небольшом мыслительном усилии, даже средней сообразительности гражданин Российской Федерации неизбежно придёт к выводу, что во всей этой армии наблюдателей не было никакой необходимости. Эти полмиллиона энтузиастов, тётей, дядей, студентов, либералов, и коммунистов могли спокойно оставаться дома. Спать, или играть в лото, или читать книги. Или вязать, или заниматься спортом. Или употреблять алкоголь.

Сейчас я объясню почему. Объясняю. Дело в том, что основная манипуляция выборами, к моменту открытия избирательных участков уже была совершена. И состояла она не в жалких подбрасываниях десятков или даже сотен бюллетеней в избирательные ящики.

Основная манипуляция этих и любых других российских выборов заключается в том, что «меню», то есть список включённых в бюллетень кандидатов составляется командой одного из соискателей президенства, в данном случае командой действующего президента. «Меню» конкретно составляется Центральной Избирательной Комиссией, а комиссия состоит из представителей власти и условных представителей парламентских партий, — сателлитов власти. Глава Центральной избирательной комиссии в этот сезон Элла Памфилова , назначена властью. Аппарат ЦИК назначен властью и (или) Эллой Памфиловой. Даже операторы телеканалов, транслировавших церемонию выборов, назначены директорами телеканалов, которые назначены властью. Меню составлено по простому принципу, в нём не должно быть кандидатов, которые имели бы даже слабый шанс победить кандидата власти. Больше в российских выборах 2018 года разоблачать нечего. Агитация в день выборов за того ли иного кандидата, вбросы бюллетеней, так называемые методы «каруселей» когда избирателей могут возить в автобусах, чтобы они проголосовали на нескольких избирательных участках за нужного кандидата; — всё это мелкие блошки, которые на результат президентских выборов вообще никак не влияют. В большинстве своём эти мелкие прегрешения охотно отмечаются самими избирательными комиссиями для доказательства правдивой подлинности избирательного процесса. Те кто не ходят на выборы, по всей видимости, действительно протестуют ногами именно против того, что им предоставляется безвыходное «меню», в нём нет интересующих их кандидатов.

Нечего обижать наш народ объявляя его аполитичным и ленивым нигилистом. Я абсолютно уверен, что и без пускания пыли в глаза в виде сверхсовременных гаджетов и полумиллиона наблюдателей, и без дирижёра Эллы Памфиловой, российские избиратели проголосовали бы за Владимира Владимировича. Потому что они видят что: 1. Он не сгноил в лагерях за прошедшие 18 лет своего правления даже и тысяч избирателей, был вполне себе выносимым правителем. А ведь мог быть много хуже. 2. При нём произошёл КрымНаш и это, униженному с 1991 года коллективному русскому сознанию, страшно понравилось. Они правда жаждут продолжения, а он, я так думаю, не обеспечит им продолжения. Но они благодарны, что хоть КрымНаш. 3. Авторитет ВВП таков что ему подчиняется ВСЯ РОССИЯ, в то время как ВСЯ Россия подчиняется только ему. Когда Россия выжмет из своего лидера все соки, она же наша всех Родина, но и неумолимая железная наша мать, поставит вопрос о преемнике, о ком-то, кому будет подчиняться вся Россия, а не только центральные и северные регионы. Впрочем, с сегодняшнего дня у нас новый президент, ура, товарищи!

Новости выборов: За неучастие в выборах в России могут ликвидировать 23 партии

Выборы-2018: Эксперты: к успеху Путина на выборах привели три фактора