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Выборы президента в Приморском крае на 81% соответствовали «золотому стандарту» — Общественная палата России
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Выборы президента в Приморском крае на 81% соответствовали «золотому стандарту» — Общественная палата России 

Prim.News 4 часа назад
За ходом голосования следили 2217 наблюдателей.
Выборы президента России 18 марта 2018 года в Приморском крае соответствовали «золотому стандарту» на 81%. К таким выводам пришли в Общественной палате Российской Федерации.
Как уточняется на портале общественныйнаблюдатель.рф, в Приморье работали 1325 участковых избирательных комиссий и 2217 наблюдателей. Для сравнения, в соседнем Хабаровском крае было 779 комиссий и 1000 наблюдателей.
Ранее сообщалось, что большинство приморцев отдали свои голоса за Владимира Путина. Вторым стал Павел Груднин (КПРФ).
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