За ходом голосования следили 2217 наблюдателей.
Выборы президента России 18 марта 2018 года в Приморском крае соответствовали «золотому стандарту» на 81%. К таким выводам пришли в Общественной палате Российской Федерации.
Как уточняется на портале общественныйнаблюдатель.рф, в Приморье работали 1325 участковых избирательных комиссий и 2217 наблюдателей. Для сравнения, в соседнем Хабаровском крае было 779 комиссий и 1000 наблюдателей.
Ранее сообщалось, что большинство приморцев отдали свои голоса за Владимира Путина. Вторым стал Павел Груднин (КПРФ).