Жители Ненецкого АО поддержали политику Владимира Путина

"Наше население политически активно, всегда способно ставить под сомнение, критически смотреть на действия властей, но сегодня в рамках выборного дня наши жители продемонстрировали высокую степень единения довольно высокой явкой, отдали свой голос с большим отрывом за Владимира Владимировича Путина, тем самым подтвердив, что та политика, которая проводилась последние годы, оценивается ими крайне положительно, и перспективы, которые они видят, они связывают с ним", — сказал Цыбульский.

Он отметил, что выборы в округе прошли без серьезных нарушений. В НАО обработано 96% протоколов, явка составила 63,89%.