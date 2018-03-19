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Жители Ненецкого АО поддержали политику Владимира Путина
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Жители Ненецкого АО поддержали политику Владимира Путина 

ТАСС 4 часа назад
АРХАНГЕЛЬСК, 19 марта. /ТАСС/. Жители Ненецкого автономного округа связывают перспективы развития региона и страны с деятельностью Владимира Путина. Об этом заявил ТАСС врио главы НАО Александр Цыбульский в ходе «Ночи выборов».
"Наше население политически активно, всегда способно ставить под сомнение, критически смотреть на действия властей, но сегодня в рамках выборного дня наши жители продемонстрировали высокую степень единения довольно высокой явкой, отдали свой голос с большим отрывом за Владимира Владимировича Путина, тем самым подтвердив, что та политика, которая проводилась последние годы, оценивается ими крайне положительно, и перспективы, которые они видят, они связывают с ним", — сказал Цыбульский.
Он отметил, что выборы в округе прошли без серьезных нарушений. В НАО обработано 96% протоколов, явка составила 63,89%.
"За Владимира Путина отдали голоса 71,15% избирателей, за Павла Грудинина — 13,25%, за Владимира Жириновского — 10,03%, за Ксению Собчак — 1,85%", — сообщил ТАСС председатель окризбиркома Георгий Попов. У Сергея Бабурина 0,74% голосов, у Бориса Титова — 0,69%, у Григория Явлинского — 0,65%, у Максима Сурайкина — 0,55% голосов избирателей НАО.
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