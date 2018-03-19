Глава Египта поздравил Путина с победой на президентских выборах 

КАИР, 19 мар — РИА Новости, Маргарита Кислова. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поздравил президента России Владимира Путина с его переизбранием на новый срок, а также пожелал ему успехов и дальнейшего прогресса и процветания российскому народу, говорится в заявлении администрации египетского лидера.
Ас-Сиси также высоко оценил стратегические отношения между Египтом и Россией и уважение интересов обеих стран. Он выразил уверенность «в дальнейшем развитии и продвижении сотрудничества в интересах двух дружественных народов».
На прошедших в воскресенье выборах президента РФ действующий глава государства Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,67% голосов после обработки данных 99,75% протоколов участковых комиссий. Это рекордная в его политической карьере поддержка избирателей. Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин, третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Явка на выборах президента России 18 марта после обработки 99,83% протоколов участковых комиссий составляет более 67%.
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