Ещё
Замгоссекретаря США Шэннон примет участие в конференции по Афганистану
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Замгоссекретаря США Шэннон примет участие в конференции по Афганистану 

РИА Новости 4 часа назад
ТАШКЕНТ, 19 мар — РИА Новости. Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Томас Шэннон примет участие в международной конференции по урегулированию ситуации в Афганистане, которая пойдет 26-27 марта в Ташкенте, сообщила в понедельник пресс-служба МИД Узбекистана.
"Посольство США в Ташкенте официально уведомило, что делегацию США на международной конференции по Афганистану будет возглавлять заместитель госсекретаря по политическим вопросам Томас Шэннон", — говорится в сообщении на сайте министерства.
По данным МИД Узбекистана, для участия в международной конференции по урегулированию ситуации в Афганистане приглашены глава внешнеполитической службы ЕС, генеральный секретарь ООН, руководитель внешнеполитического ведомства Китая. Делегацию России представит глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости: последние новости
Дудь напомнил Грудинину о споре "на усы" Кончаловский назвал бредом слухи о возможном назначении главой Минкультуры Избрание Путина гарантирует реализацию проектов ОПК, уверен военный эксперт
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна страна вышлет российских дипломатов417
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»346
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина192
Обзор зарубежных СМИ: «Крымский мост рухнет до иска Украины»176
Панин опубликовал голое селфи c барышней43
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
00:42
Российское правительство ждут перестановки
Политика
07:01
Собянин поздравил российских паралимпийцев
Новости Москвы
04:44
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»
Шоу-бизнес
00:40
Панин опубликовал голое селфи c барышней
Шоу-бизнес
03:19
Три новых станции метро готовят к открытию
Новости Москвы
00:58
Мировые лидеры поздравляют Путина с победой
Политика Выборы 2018
00:35
Новый претендент поборется за наследство Олега Яковлева
Шоу-бизнес Другое
02:36
Астрономическая весна не принесет тепло
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение