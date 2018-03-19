Кандидаты и карнавал: как Россия выбирала нового президента страны

России в воскресенье, 18 марта 2018 года, состоялись выборы президента России: в стране работали более 97 000 участков для голосования и за рубежом — 401 участок. По данным ЦИК, Владимира Путина выбрали своим президентом более 70% избирателей.

Явка в целом по стране превысила 60%, в то время как на прошлых президентских выборах проголосовали 65,34% избирателей. Как страна выбирала своего нового президента — в галерее Forbes

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