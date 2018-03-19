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В МВД отчитались об обеспечении правопорядка на выборах президента
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В МВД отчитались об обеспечении правопорядка на выборах президента 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. ПРАВОПОРЯДОК И БЕЗОПАСНОСТЬ ГРАЖДАН В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА ОБЕСПЕЧЕНЫ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ — МВД РФ
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