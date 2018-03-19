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Путин назвал основную задачу руководства РФ
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Путин назвал основную задачу руководства России 

Деловая газета «Взгляд» 10 часов назад
Президент Владимир Путин на встрече с сопредседателями штаба заявил, что основной задачей руководства страны станут внутренняя повестка и обеспечение роста экономики.
Глава государства подчеркнул, что России не обойтись без обеспечения обороноспособности страны, но главной остается внутренняя повестка, передает РИА «Новости».
По данным ЦИК, действующий президент Владимир Путин побеждает на нынешних выборах главы государства с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов.
Газета ВЗГЛЯД сообщала, что президентские выборы завершились ожидаемым и вместе с тем уникальным результатом: Путин побил все собственные рекорды, получив самый высокий результат из всех своих кампаний. Второй неожиданностью стала высокая явка — 67,47%.
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