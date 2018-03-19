Путин назвал основную задачу руководства РФ

Путин назвал основную задачу руководства России

Президент Владимир Путин на встрече с сопредседателями штаба заявил, что основной задачей руководства страны станут внутренняя повестка и обеспечение роста экономики.

Глава государства подчеркнул, что России не обойтись без обеспечения обороноспособности страны, но главной остается внутренняя повестка, передает РИА «Новости»

По данным ЦИК, действующий президент Владимир Путин побеждает на нынешних выборах главы государства с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов.