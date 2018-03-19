Нарушений во время голосования на выборах президента в Омской области зафиксировано не было 

Секретарь избирательной комиссии Омской области Александр Христолюбов на прошедшем брифинге сообщил, что в голосовании приняли участие 915 000 жителей региона. В итоге явка составила 60,49%. «Процесс голосования на территории Омской области завершен. Пока официальные итоги не утверждены. Между тем результаты обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий есть и уже можно говорить о предварительных итогах», — заявил Александр Христолюбов. В итоге голоса распределились следующим образом:
Сергей Бабурин — 1,13%,
Павел Грудинин — 20,39%,
Владимир Жириновский — 6,24%,
Владимир Путин — 67,31%,
Ксения Собчак — 1,54%,
Максим Сурайкин — 0,61%,
Борис Титов — 0,63%,
Григорий Явлинский — 0,82%.
По словам секретаря Избирательной комиссии Омской области в процессе голосования на выборах президента поступило около десяти жалоб. Большинство из них касались технических моментов: омичи либо не могли найти себя в списках избирателей, либо сетовали на затруднительный доступ к урнам для голосования: «К примеру, в Нововаршавке пожаловались на выброс пачки бюллетеней, однако видео показало, что такого не было. Это сделать технически невозможно, слишком узкая щель в урне для голосования и одновременно положить туда пачку бюллетеней не представляется возможным», — отметил Александр Христолюбов.
Кроме того, в этот раз технические нововведения существенно упростили процесс подсчета голосов: «Мы не случайно называемые эти выборы высокотехнологичным процессом. Все участковые комиссии применяли компьютеры и более широко использовались КОИБы при подготовке и оформлении протоколов, что, конечно же, упростило процедуру создания итоговых документов».
Облизбирком отметил Крутинский район по активности участия в выборах президента: «По географии, можно сказать, что, чем севернее, тем больше активность. Город Омск на выборах президента показал очень хорошее участие наших избирателей в голосовании»».
На вопрос журналистов об окончательных итогах секретарь избирательной комиссии Омской области ответил: «Мы не любим говорить об окончательных итогах до подписания протокола. Подпишет его ЦИК, когда будут получены 100% протоколов из всех субъектов. Это состоится максимум через четыре дня», — резюмировал Христолюбов