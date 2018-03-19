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Пушков сравнил Украину с Косово из-за недопуска россиян на избирательные участки
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Пушков сравнил Украину с Косово из-за недопуска россиян на избирательные участки 

Свободная пресса 5 часов назад
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков усомнился в том, что киевские власти понесут ответственность за то, что заблокировали россиянам допуск в здания посольства и консульств в день выборов президента страны, поскольку Украины выведена за рамки международного права, как когда-то Косово.
«Как показывает опыт работы в ПАСЕ и ОБСЕ, в случае с Украиной апелляция к международным структурам лишена смысла. Запад давно вывел Украину, как ранее Косово, за границы действия международного права, не осудив даже резню в Одессе. Украина имеет от Запада алиби на любой беспредел», — написал сенатор.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что 18 марта в Киеве местная полиция не пускалп к зданию посольства РФ наших соотечественников, которые хотят проголосовать на президентских выборах-2018. Такая же ситуация сложилась в Одессе, Харькове и Львове возле зданий российских консульств.
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