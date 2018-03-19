За выборами президента следили 1513 международных наблюдателей

Количество иностранцев-наблюдателей в этот раз рекордное, передает "ТВ Центр" . Приглашения направлялись парламентам 41-й страны, шести международным организациям, а также почти 500-м зарубежным политикам и общественным деятелям. Все международные наблюдатели отмечают высокий уровень организации голосования.

Ян Петерсен. "Мониторинговая миссия ОБСЕ направила в разные города 291 команду наблюдателей. Это значит, что нам придется обработать много информации, прежде чем мы получим полную картину. Предельно важно: не высказывать мнения, основанного на немногочисленных наблюдениях", — заявил глава мониторинговой миссии ОБСЕ в России

"Мы видим, что процедура выборов соблюдается превосходно. Мы уже посетили четыре избирательных участка и убедились, что везде выборы проходят штатно. Высокая явка. Везде в наличии избирательные бюллетени. И это полностью соответствует той высшей форме волеизъявления, какой собственно и являются выборы", — сказал международный наблюдатель, депутат парламента Греции Андреас Михаелидис.

"Мне очень приятно сегодня находиться здесь, на этом фестивале демократии в России. Граждане России — мудрые люди. Наблюдая за ходом голосования, мы видим, что россияне идут на выборы с большим энтузиазмом. И я надеюсь, сегодня они выберут очень хорошего президента", — поделился наблюдатель из Индии.