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«У России что-то есть на Трампа»
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Экс-глава ЦРУ считает, что у России «что-то есть на Трампа» 

РИА Новости 10 часов назад
Фото: © РИА Новости / Михаил Климентьев
Экс-глава ЦРУ Джон Бреннан выразил мнение, что у России "может быть что-то" на американского президента Дональда Трампа. Это, по мнению бывшего директора организации, объясняет "теплое отношение Трампа" к российскому президенту Владимиру Путину, пишет The Hill.
Такое заявление Бреннан сделал в свете телефонного разговора американского и российского лидеров, в котором Трамп поздравил Путина с победой на президентских выборах. Ранее заявления о возможном наличии у Москвы "информации о Трампе" выдвигала журналистка NBC Мегин Келлли, которая взяла интервью у президента России.
"Я говорю, что, возможно, у русских есть что-то, и именно поэтому Трамп беспокоен. Ему лучше, чем кому-либо из нас известно, есть ли у русских что-то на него или нет", — передает издание слова экс-главы ЦРУ.
По словам Бреннана, трудно объяснить поведение американского лидера и его позицию по отношению к Путину.
"Можно, опять же, предполагать, что что-то все-таки есть", — заключил он.
Ранее российский и американский лидеры провели телефонный разговор, во время которого президент США поздравил коллегу с победой на выборах президента. Разговор состоялся по инициативе Трампа. Главы государств обсудили актуальные вопросы мировой политики, включая проблемы стратегической стабильности и борьбы с терроризмом, а также необходимость скоординированных усилий по ограничению гонки вооружений.
Позже ряд американских политиков, в частности Джон Маккейн, раскритиковали президента США за поздравление Путина. Кроме того, как пишет Washington Post, советники Трампа рекомендовали ему воздержаться от разговора с российским лидером. Однако сам президент США не согласился с критикой и заявил, что Соединенным Штатам необходимы дружественные отношения с Россией.
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