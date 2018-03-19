ЦИК РТ: Явка в Татарстане составила 77,45 процентов 

Председатель ЦИК РТ Мидхат Шагиахметов подвели итоги выборов президента России в Татарстане. Обработаны 100 процентов протоколов. Голоса распределились следующим образом: Владимир Путин — 82,09 процентов. Павел Грудинин — 9,06 процентов. Владимир Жириновский — 3,01 процентов. Ксения Собчак — 1,33 процентов. Григорий Явлинский — 0,87 процентов. Борис Титов — 0,59 процентов. Максим Сурайкин — 1,68 процентов. Сергей Бабурин — 0,58 процентов. Явка на выборах президента России в Татарстане составила 77,45 процентов. Напомним, «Казанский репортер» в течение всего вчерашнего дня рассказывал о ходе выборов в республике. Глава ЦИК России Элла Памфилова ранее заявила, что выборы в Татарстане прошли на должном уровне. Нареканий нет.