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ЦИК РТ: Явка в Татарстане составила 77,45 процентов
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ЦИК РТ: Явка в Татарстане составила 77,45 процентов 

Казанский репортер 6 часов назад
Фото: Казанский репортер
Председатель ЦИК РТ Мидхат Шагиахметов подвели итоги выборов президента России в Татарстане. Обработаны 100 процентов протоколов. Голоса распределились следующим образом: Владимир Путин — 82,09 процентов. Павел Грудинин — 9,06 процентов. Владимир Жириновский — 3,01 процентов. Ксения Собчак — 1,33 процентов. Григорий Явлинский — 0,87 процентов. Борис Титов — 0,59 процентов. Максим Сурайкин — 1,68 процентов. Сергей Бабурин — 0,58 процентов. Явка на выборах президента России в Татарстане составила 77,45 процентов. Напомним, «Казанский репортер» в течение всего вчерашнего дня рассказывал о ходе выборов в республике. Глава ЦИК России Элла Памфилова ранее заявила, что выборы в Татарстане прошли на должном уровне. Нареканий нет.
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