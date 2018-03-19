Американист об итогах выборов: внешние нападки еще больше сплотили россиян

"Спасибо вам большое за поддержку. Хочу обратиться и к тем, кто здесь сегодня собрался, в Москве, и нашим сторонникам на всей территории нашей огромной страны. Спасибо вам большое за результат", — сказал Путин. «Совершенно очевидно, что без вашей прямой профессиональной такой, искренней поддержки и результаты могли быть совсем другие. Поэтому я хочу вас поблагодарить, поблагодарить, конечно, всех избирателей, которые голосовали за меня», — добавил Путин позднее в своем штабе.

Путин напомнил свои слова из послания. «Я говорил не для красного словца. Нам нужен решительный рывок вперед в развитии. Мы можем это сделать — мы достигли такого уровня, когда мы можем сделать этот рывок», — сказал президент.

В эфире радио Sputnik американист, политолог Дмитрий Дробницкий выразил мнение, что агрессивная политика Запада не достигла своей цели, а только еще больше сплотила россиян.

"Где-то в соцсетях уже проскакивала такая шутка, мол, госпоже Мэй, премьер-министру Великобритании , стоило бы выдать специальную грамоту за то, что она повысила явку на этих выборах. На Западе, видимо, просто не знают историю, или считают, что история — это лженаука. Но Россия в ситуации, когда на нее «наезжают», когда внешние нападки усиливаются, всегда сплачивалась. Но, думаю, у них сейчас будет гораздо меньше времени, чем раньше, на оценку нашей политической системы, потому что их собственная трещит по швам. Все, что выстраивалось после холодной войны, а в более широком смысле на Западе после Второй мировой войны, вся эта власть истеблишмента, попытка манипулятивной демократии, наднациональных институтов, международной бюрократии, — все рушится под напором так называемых популистских движений. Ткань западной политики рвется на каждом шагу. Поэтому, думаю, у них будет меньше времени обращать внимание на нас. А подавляющее большинство россиян подтвердило свой выбор в пользу сильной и суверенной страны", — сказал Дмитрий Дробницкий.

Действующий глава государства Владимир Путин набирает 76,67% голосов на выборах президента после обработки 99,75% бюллетеней, следует из данных ЦИК

Как отметили в Центризбиркоме, действующий глава государства заручился рекордной в своей карьере политической поддержкой избирателей — за него проголосовали 54,4 миллиона граждан, что на 5,1 миллиона больше, чем в 2004 году. При этом Путин получил поддержку абсолютного большинства избирателей — за него проголосовало больше, чем за всех остальных кандидатов вместе взятых и тех, кто не пришел на выборы.

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