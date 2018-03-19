Додон считает, что Россия во главе с Путиным — гарант стабильности в мире

"От всей души поздравляю Владимира Владимировича Путина с уверенной победой на выборах и переизбранием на пост президента Российской Федерации. Как президент независимой Республики Молдова хочу сказать со всей ответственностью: сильная Россия нужна не только россиянам. Сегодня Россия во главе с Владимиром Путиным стала символом надежды для всех народов, выступающих за стабильность во всех регионах мира, за суверенную внутреннюю и внешнюю политику, за традиционные ценности", — отмечается в документе, который размещен на официальном сайте главы молдавского государства.

Додон отметил личный вклад Путина в укрепление отношений между двумя странами. «Владимир Путин показал себя как большой друг Республики Молдова. При его непосредственном участии и поддержке были достигнуты крайне важные соглашения между нашими странами об открытии российского рынка для молдавских предприятий, о миграционной амнистии для десятков тысяч трудовых мигрантов из Молдовы, работающих в России», — говорится в документе.

Глава Молдавии выразил уверенность, что президент России «продолжит лидировать в рейтинге лидеров зарубежных государств по всем опросам общественного мнения в Молдове». «Знаю, что за Путина проголосовало подавляющее большинство граждан России, постоянно проживающих в Республике Молдова», — подчеркнул он.

"Пользуясь предоставленной возможностью, хочу подтвердить, что Республика Молдова в полной мере заинтересована в дальнейшем углублении и расширении всеобъемлющего стратегического партнерства с Российской Федерацией, основанного на исторически сложившихся на протяжении веков добрых и дружественных отношениях между нашими странами и народами. Нам предстоит еще очень многое сделать совместно с Российской Федерацией и ее президентом. И я уверен: мы друг друга не подведем", — отметил Додон.