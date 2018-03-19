Ещё
Додон считает, что Россия во главе с Путиным — гарант стабильности в мире
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Додон считает, что Россия во главе с Путиным — гарант стабильности в мире 

ТАСС 6 часов назад
КИШИНЕВ, 19 марта. /ТАСС/. Сильная Россия нужна не только россиянам, она является гарантом стабильности и традиционных ценностей для всего мира. Об этом написал президент Молдавии Игорь Додон в поздравительной телеграмме, которую направил в адрес Владимира Путина в связи с его победой на выборах.
"От всей души поздравляю Владимира Владимировича Путина с уверенной победой на выборах и переизбранием на пост президента Российской Федерации. Как президент независимой Республики Молдова хочу сказать со всей ответственностью: сильная Россия нужна не только россиянам. Сегодня Россия во главе с Владимиром Путиным стала символом надежды для всех народов, выступающих за стабильность во всех регионах мира, за суверенную внутреннюю и внешнюю политику, за традиционные ценности", — отмечается в документе, который размещен на официальном сайте главы молдавского государства.
Додон отметил личный вклад Путина в укрепление отношений между двумя странами. «Владимир Путин показал себя как большой друг Республики Молдова. При его непосредственном участии и поддержке были достигнуты крайне важные соглашения между нашими странами об открытии российского рынка для молдавских предприятий, о миграционной амнистии для десятков тысяч трудовых мигрантов из Молдовы, работающих в России», — говорится в документе.
Глава Молдавии выразил уверенность, что президент России «продолжит лидировать в рейтинге лидеров зарубежных государств по всем опросам общественного мнения в Молдове». «Знаю, что за Путина проголосовало подавляющее большинство граждан России, постоянно проживающих в Республике Молдова», — подчеркнул он.
"Пользуясь предоставленной возможностью, хочу подтвердить, что Республика Молдова в полной мере заинтересована в дальнейшем углублении и расширении всеобъемлющего стратегического партнерства с Российской Федерацией, основанного на исторически сложившихся на протяжении веков добрых и дружественных отношениях между нашими странами и народами. Нам предстоит еще очень многое сделать совместно с Российской Федерацией и ее президентом. И я уверен: мы друг друга не подведем", — отметил Додон.
ТАСС: последние новости
Все избирательные участки в Москве открылись в штатном режиме Процедура выборов канцлера Германии. Досье Член ЦИК: РФ может обратиться в ЕСПЧ из-за препятствий для голосования граждан на Украине
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»369
Еще одна страна вышлет российских дипломатов426
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина202
Обзор зарубежных СМИ: «Крымский мост рухнет до иска Украины»176
Спасем Байкал от китайцев153
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
00:42
Российское правительство ждут перестановки
Политика
07:01
Собянин поздравил российских паралимпийцев
Новости Москвы
04:44
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»
Шоу-бизнес
00:40
Панин опубликовал голое селфи c барышней
Шоу-бизнес
03:19
Три новых станции метро готовят к открытию
Новости Москвы
00:58
Мировые лидеры поздравляют Путина с победой
Политика Выборы 2018
00:35
Новый претендент поборется за наследство Олега Яковлева
Шоу-бизнес Другое
02:36
Астрономическая весна не принесет тепло
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение