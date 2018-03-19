Американские СМИ забыли о Брежневе

Несколько американских СМИ назвали правление Владимира Путина самым длительным со времен Иосифа Сталина. Напомним, что Сталин руководил СССР с конца 1920-х до своей смерти в 1953 году. Однако, с тех пор был еще один правитель, про которого американские СМИ не вспомнили.

Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев провел у руля Советского Союза 18 лет (с 1964 года по 1982 год), что на данный момент, больше, чем количество лет, проведенных во главе государства Владимиром Путиным.

Предыдущие президентские сроки Владимира Путина дают в сумме 14 лет. Если учитывать его время на посту премьер-министра с 2008 по 2012 год, то сумма возрастает до 18 лет, но все же не становится больше длительности правления Брежнева.

Отметим, что RT заметили эту ошибку в репортаже службы новостей CNN , которая напоминала своим читателям, что Владимир Путин «уже находится во главе страны дольше всех со времен Сталина». Российская служба RT поправила американских коллег, вспомнив о Леониде Брежневе. После этого из репортажа CNN исчезла эта ошибочная информация о Путине.

Тем не менее, в американском издании The Atlantic до сих пор Владимир Путин описан, как «руководящий Россией дольше всех со времени Иосифа Сталина».

Напомним, что в воскресных выборах президента России на новый шестилетний срок, действующий президент России лидирует с 76,65% голосов после обработки 99% протоколов УИК.