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Визит Лаврова во Вьетнам перенесли на более поздний срок
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Визит Лаврова во Вьетнам перенесли на более поздний срок 

РИА Новости 6 часов назад
РИА НОВОСТИ. ВИЗИТ ЛАВРОВА ПО ВЬЕТНАМ ПЕРЕНЕСЕН НА БОЛЕЕ ПОЗДНИЙ СРОК, НОВАЯ ДАТА УТОЧНЯЕТСЯ — ПОСОЛЬСТВО РФ ВО ВЬЕТНАМЕ
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