Лукашенко поздравил Путина с победой на выборах

"Этот результат свидетельствует о высоком доверии и поддержке гражданами России взятого курса на устойчивое социально-экономическое развитие страны, укрепление ее авторитета на международной арене. Уверен, что исторические узы дружбы и взаимопонимания наших народов станут залогом дальнейшего расширения белорусско-российского стратегического партнерства", — говорится в поздравительной телеграмме. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России, сообщает "БелТА".

После обработки 99% протоколов Путин лидирует на выборах с 76,65% голосов.