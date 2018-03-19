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Лукашенко поздравил Путина с победой на выборах
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Лукашенко поздравил Путина с победой на выборах 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России, сообщает "БелТА".
"Этот результат свидетельствует о высоком доверии и поддержке гражданами России взятого курса на устойчивое социально-экономическое развитие страны, укрепление ее авторитета на международной арене. Уверен, что исторические узы дружбы и взаимопонимания наших народов станут залогом дальнейшего расширения белорусско-российского стратегического партнерства", — говорится в поздравительной телеграмме.
После обработки 99% протоколов Путин лидирует на выборах с 76,65% голосов.
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