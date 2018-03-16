Казань. Предвыборный штаб Павла Грудинина в Татарстане подвёл предварительные итоги агитационной кампании по выборам Президента РФ

15 марта в помещении

Татарстанского рескома КПРФ прошла пресс-конференция, на которой предвыборный

кампании по выборам Президента РФ, рассказав о фактах административного

давления и подмётной газете против народного кандидата.

Общение с журналистами начал первый секретарь рескома Хафиз

Миргалимов. Он отметил, что буквально накануне Казань с рабочим

визитом посетил народный кандидат Павел Грудинин. Но его встрече с избирателями

сразу поставили административные преграды. Была подана заявка на аренду зала в КРК «Пирамида», и, казалось, вопрос уже решен. Но, «неожиданно» выяснилось, что зал-то уже арендован на проведение молодежного форума.

Отдельно Хафиз Гаязович остановился на оголтелой травле кандидата

от КПРФ в СМИ, россказнях о «грудининских счетах и миллиардах». Эта выборная

кампания оказалась «грязнее, чем даже в 1996 году», — заявил лидер коммунистов

республики. Еще одна особенность сегодняшнего дня — СМИ навязывают информацию:

якобы всего 12 процентов получит Грудинин. О чем это говорит? Это говорит о том, что, видимо, готовится фальсификация. Рейтинг Грудинина реально намного

выше насаждаемой телевизором цифры. Как говорят, «вскрытие урн 18 марта

покажет, а наша задача — сохранить голоса. Это требование наших избирателей

прозвучало и на встрече с Павлом Николаевичем».

Руководитель республиканского избирательного штаба Артём

Прокофьев остановился на конкретных примерах использования

административного ресурса против кандидата в Президенты от народно-патриотических сил.

«Эта кампания не обошлась без различных форм давления». Всё началось с признания «незаконным» информационного бюллетеня ЦК КПРФ,

рассказывающего о нашем кандидате, и заклейки агитационного щита Павла

Грудинина в день приезда в Казань действующего Президента России. Далее пошло

по нарастающей. Начались задержания агитаторов.

— Я могу сказать, что это особенно ярко проявилось в Казани —

здесь были неоднократные задержания. Кроме того, задержания были в Чистополе — несколько человек, в Альметьевске, Елабуге.

Причем людей задерживают, провожают в отдел полиции, держат там, затем

отпускают без составления протокола, потому что нарушения как такового нет. Но это форма давления, мы считаем, потому что человек, конечно, испытывает

давление, когда его направляют в отдел полиции и держат там час и более. Более

того, сюда приходил к нам сотрудник полиции и просил наших сотрудников штаба

писать объяснительные, что и как мы распространяем. Мы что, уже не с избиркомом

работаем, а работаем с полицией?! В кулуарных беседах, как нам сообщили наши

агитаторы, дано указание задерживать агитаторов Навального и Грудинина. Это что такое? Как вообще к этому относиться? Я считаю, что эти формы давления

форменный беспредел, — подчеркнул Артём Вячеславович. — Всего было задержано 15-17 человек — агитпродукцию у них не изымали.

Также Артём Прокофьев рассказал, что в день приезда Павла

Грудинина в Казань представители КПРФ подали четыре уведомления о проведении

пикетов: в парке имени Тинчурина, на площадке у памятника Муллануру Вахитову,

на площади Свободы, в парке «Крылья Советов». Время проведения пикетов с 16:00 до 18:00. В исполкоме Казани на все уведомления коммунистов был дан один и тот же ответ: нас направили в одно и тоже место — к памятнику Ленина в парк «Крылья

Советов». То есть они четыре пикета в одно время направили в одно место! Это свидетельствует о нарушении закона о митингах казанским исполкомом. Мы будем

обращаться в прокуратуру — надо наводить порядок в исполкоме Казани. Они уже не стесняются юридических свидетельств своих нарушений закона.

При этом сотрудники полиции фактически разрешили провести пикет

отделению «комроссов» рядом с входом в КДК имени Ленина, где прошла встреча

избирателей с Павлом Грудининым, несмотря на то, что исполком Казани согласовал

им пикет у памятника Дементьеву (что значительно дальше). Согласование они получили в одном месте, а пикетировать пришли в другое? У нас новая юридическая

практика? Мы информировали все службы для обеспечения безопасности, но МВД перемещает пикетчиков к углу КДК, откуда Грудинин должен был заходить в здание.

— Мы будем обжаловать в прокуратуру такие действия и юридически доказывать, что у нас используют партии-обманки как форму давления на нашего кандидата, —

подчеркнул Прокофьев.

Руководитель избирательного штаба рескома продемонстрировал

журналистам газету «Красный фронт», которая вышла без всяких выходных данных.

Там размещены материалы против кандидата от КПРФ.

Напомним, ЦИК Татарстана рассмотрел жалобу КПРФ на распространение

в республике информационного бюллетеня «Красный фронт» с агитацией против Павла

Грудинина, и признал газету «незаконным агитационным печатным материалом»,

поскольку в ней содержатся «негативные комментарии» о кандидате КПРФ, выходные

данные отсутствуют. Избирком направил представление в МВД о пресечении

распространения инфобюллетеня «Красный фронт», его изъятии и «привлечении

виновных лиц к ответственности».

Представители ТРО КПРФ также подали жалобу в республиканский ЦИК на размещение в газете «Республика Татарстан» (учредители — Правительство

и Госсовет РТ) статьи А. Валиева «вне положенных кандидатам площадей». В материале сторонники кандидата КПРФ называются «грудинятами» и сравниваются с «навальнятами».

«Главная газета республики в нарушение избирательного

законодательства предоставляет им слово, — сказал Артём Прокофьев. Вы думаете, эти оппозиционеры критикуют Владимира Путина? Нет. Главная их мишень — Павел Грудинин!» . Ответ на жалобу в реском пока не поступил.

Еще один красноречивый эпизод, который, по мнению Артёма

Прокофьева, показывает, что у власти нет уверенности в высоких процентах 18 марта. Во время встречи Павла Грудинина с избирателями «вдруг» пропал интернет,

и это осложнило прямую видеотрансляцию встречи. Было две линии, но именно в 16 часов в этот день интернет в этих линиях пропадает! Такой поддержки, которую

каждый день нам показывают по телевизору, у них нет, «иначе, почему такая

мелкая суета, зачем вставлять палки в колеса оппозиционному кандидату, если они так уверены в победе».

В заключение выступления Артём Прокофьев привел любопытный факт.

Оказывается, в районах РТ появилось немало желающих поработать в УИКах в день

голосования с правом совещательного голоса от имени КПРФ. И, естественно,

контролировать ход голосования! К нам они обращаются, «рвутся» на избирательные

участки. Но при детальном рассмотрении оказывается, что это «и сотрудники

исполкомов, и центров занятости, управления пенсионного фонда, налоговой

инспекции, финансово-бюджетной палаты». С такими предложениями «о помощи» мы тщательно разбираемся.

О контроле за ходом голосования 18 марта рассказал заместитель

руководителя избирательного штаба рескома Алексей Серов.

— Мы обучили и направили на избирательные участки более полутора

тысяч человек. В две «волны» обучили членов территориально-избирательных

комиссий, восемь «волн» обучения прошли для членов участковых избирательных

комиссий. Уже написаны две жалобы членами ТИК от КПРФ после осмотра участков

№№259, 260 Ново-Савиновского района Казани. Там урны для голосования

расположены вне приемлемой видимости для наблюдателей. «Схема расположения на избирательных участках не соответствует рекомендациям центральной избирательной

комиссии». Подана также общая жалоба по Авиастроительному району. Недостатки

обещали устранить к субботе.

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