Волгоградский избирком обработал более 90% протоколов к утру 19 марта 

Избирательная комиссия Волгоградской области обработала 91,4% бюллетеней по данным на 04:15.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном избиркоме, явка на выборах составила 68,19%. Лидером гонки стал Владимир Путин. Он получил 77,37% голосов. Второе место досталось Павлу Грудинину. За него проголосовало 11,89% избирателей. Владимиру Жириновскому свое предпочтение отдали только 5,95% человек. Ксения Собчак набрала 1,19% голосов, Григорий Явлинский — 0,82%, Максим Сурайкин — 0,69%, Сергей Бабурин — 0,67%, Борис Титов — 0,56%.