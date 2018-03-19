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Владимир Путин объявил о начале формирования будущего Правительства
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Владимир Путин объявил о начале формирования будущего Правительства 

Башкирское спутниковое телевидение 7 часов назад
Фото: Башкирское спутниковое телевидение
Действующий Глава государства лидирует на прошедших в воскресенье президентских выборах с большим отрывом от конкурентов. Поздравления Владимиру Путину уже направили лидеры сразу нескольких государств: Китая, Кубы, Венесуэлы, Сербии и Казахстана. Набирая 77,6% после обработки 100% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий, Владимир Путин показал самый высокий результат на президентских выборах в истории России. Количество избирателей, отдавших свой голос за Владимира Владимировича, превысило 55 млн человек. Глава Государства поблагодарил своих сторонников за поддержку на выборах. Минувшей ночью российский лидер выступил на Манежной площади в Москве. В митинге приняли участие более 50 тысяч человек.
Башкирское спутниковое телевидение: последние новости
Президент Венесуэлы поздравил Владимира Путина с переизбранием на второй срок Владимир Путин лидирует в Башкортостане с результатом 77,97 % на момент обработки 91,97% протоколов За Владимира Путина по всей России проголосовало более 52 млн человек
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