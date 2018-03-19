Владимир Путин объявил о начале формирования будущего Правительства

Башкирское спутниковое телевидение: последние новости

Президент Венесуэлы поздравил Владимира Путина с переизбранием на второй срок

Владимир Путин лидирует в Башкортостане с результатом 77,97 % на момент обработки 91,97% протоколов

За Владимира Путина по всей России проголосовало более 52 млн человек