68 субъектов РФ закончили обработку протоколов на президентских выборах 

68 регионов России, в том числе самый западный — Калининградская область, завершили обработку протоколов. Итоговой информации ожидают от 17 субъектов, среди них Москва и Санкт-Петербург.
100 процентов протоколов обработали Калининградская область, Карелия, Мурманская область, Ставропольский край, Чеченская республика, Башкортостан, Еврейская автономная республика, Чукотский край и другие, передает "Интерфакс".
По состоянию на 6:00 мск, в столице обработано 98,56 процента протоколов УИК. Путин лидирует с 70,85 процента — это 3,15 миллиона голосов. В Подмосковье подсчитаны все протоколы избирательных комиссий, там Путин набрал 74,49 процента голосов.
Выборы президента страны прошли 18 марта 2018 года. Проголосовать можно было за одного из восьми кандидатов: Сергея Бабурина (партия «Российский общенародный союз»), Павла Грудинина (КПРФ), Владимира Жириновского (ЛДПР), Владимира Путина (самовыдвижение), Ксению Собчак ("Гражданская инициатива"), Максима Сурайкина ("Коммунисты России"), Бориса Титова (Партия роста), Григория Явлинского ("Яблоко").