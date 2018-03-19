Ещё
68 субъектов РФ закончили обработку протоколов на президентских выборах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

68 субъектов РФ закончили обработку протоколов на президентских выборах 

Москва24 7 часов назад
68 регионов России, в том числе самый западный — Калининградская область, завершили обработку протоколов. Итоговой информации ожидают от 17 субъектов, среди них Москва и Санкт-Петербург.
100 процентов протоколов обработали Калининградская область, Карелия, Мурманская область, Ставропольский край, Чеченская республика, Башкортостан, Еврейская автономная республика, Чукотский край и другие, передает "Интерфакс".
По состоянию на 6:00 мск, в столице обработано 98,56 процента протоколов УИК. Путин лидирует с 70,85 процента — это 3,15 миллиона голосов. В Подмосковье подсчитаны все протоколы избирательных комиссий, там Путин набрал 74,49 процента голосов.
Выборы президента страны прошли 18 марта 2018 года. Проголосовать можно было за одного из восьми кандидатов: Сергея Бабурина (партия «Российский общенародный союз»), Павла Грудинина (КПРФ), Владимира Жириновского (ЛДПР), Владимира Путина (самовыдвижение), Ксению Собчак ("Гражданская инициатива"), Максима Сурайкина ("Коммунисты России"), Бориса Титова (Партия роста), Григория Явлинского ("Яблоко").
Москва24: последние новости
Изменения в кабинете министров будут осуществляться после инаугурации – Путин Медведев с супругой проголосовали на выборах президента России Число фейковых новостей о нарушениях на выборах превысило реальные – ЦИК
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»473
Еще одна страна вышлет российских дипломатов456
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина250
Обзор зарубежных СМИ: «Крымский мост рухнет до иска Украины»180
Панин опубликовал голое селфи c барышней46
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
00:29
На здании МИД Великобритании «появился» Путин
В мире
04:28
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова
В мире
00:42
Российское правительство ждут перестановки
Политика
02:34
Еще одна страна вышлет российских дипломатов
В мире
03:35
Собчак назвала главный итог голосования
Политика Выборы 2018
01:10
В Хамовниках изменится схема движения транспорта
Новости Москвы
07:01
Собянин поздравил российских паралимпийцев
Новости Москвы Политика
04:44
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение