Собчак не смогла добиться на выборах голосов даже своих подписчиков в Instagram

Ксения Собчак набрала на выборах президента России около 1 млн голосов, хотя даже подписчиков в Instagram у нее 5,6 млн человек.

Собчак заявила в Instagram, что для нее и ее команды «главный итог этого голосования — миллион голосов, миллион человек, поддержавших наши ценности». По словам Собчак, это «очень много прекрасных, неравнодушных граждан».

«Если миллион людей создаст с нами партию — мы изменим Государственную Думу . Если миллион выйдет на мирный митинг — мы изменим страну», — заявила она.

При этом Собчак назвала выборы «как бы выборами», заявив, что они якобы проходили «без равного доступа к СМИ, без допуска всех кандидатов» и с использованием административного ресурса.

В среднем поддержку 1 млн человек получает отдельная видеозапись в Instagram Собчак, передает РИА «Новости»