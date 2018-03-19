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Собчак не смогла добиться на выборах голосов даже своих подписчиков в Instagram
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Собчак не смогла добиться на выборах голосов даже своих подписчиков в Instagram 

Деловая газета «Взгляд» 8 часов назад
Ксения Собчак набрала на выборах президента России около 1 млн голосов, хотя даже подписчиков в Instagram у нее 5,6 млн человек.
Собчак заявила в Instagram, что для нее и ее команды «главный итог этого голосования — миллион голосов, миллион человек, поддержавших наши ценности». По словам Собчак, это «очень много прекрасных, неравнодушных граждан».
«Если миллион людей создаст с нами партию — мы изменим Государственную Думу. Если миллион выйдет на мирный митинг — мы изменим страну», — заявила она.
При этом Собчак назвала выборы «как бы выборами», заявив, что они якобы проходили «без равного доступа к СМИ, без допуска всех кандидатов» и с использованием административного ресурса.
В среднем поддержку 1 млн человек получает отдельная видеозапись в Instagram Собчак, передает РИА «Новости».
Напомним, Собчак сравнила Россию с Туркменистаном.
Победу на выборах одерживает действующий глава российского государства Владимир Путин, получивший рекордную поддержку россиян. Эксперты сочли прошедшие выборы честными и открытыми.
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