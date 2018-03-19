Бюллетени на участке в Приморье, где ЛДПР сообщила о вбросе, признали недействительными 

Избирком Приморья признал недействительными 758 бюллетеней на участке в Артеме, где ЛДПР сообщила о вбросе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на зампредседателя регионального избиркома Ларису Орлову. Ранее сообщалось, что избирком и прокуратура проверят информацию о нарушении на избирательном участке в городе Артем в Приморском крае во время голосования на выборах президента РФ. Жалобу подал представитель ЛДПР. По его данным, камера видеонаблюдения зафиксировала массовый вброс избирательных бюллетеней в урны для голосования членом избирательной комиссии. Ящик после этого опечатали.