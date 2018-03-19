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В Приангарье на выборах президента РФ лидирует Владимир Путин
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В Приангарье на выборах президента РФ лидирует Владимир Путин 

АиФ Иркутск 9 часов назад
Фото: АиФ Иркутск
По данным на 8 часов утра 20 марта 2018 года, в Иркутской области обработаны 99,32% протоколов участковых комиссий по выборам президента России. Об этом сообщает избирательная комиссия Иркутской области.
Явка избирателей составила 55,67%. Лидерами по явке стали Баяндаевский район, где на проголосовали 67% избирателей, Саянск — 63,6%, Нукутский район — 63,4%, Свирск — 61,8%, Аларский район и Ангарский городской округ — по 58%, Иркутск — 57%, Братск — 49%.
Предварительные итоги голосования:
Владимир Путин — 73,06%
Павел Грудинин — 15,93%
Владимир Жириновский — 6,44%
Ксения Собчак — 1,21%
Григорий Явлинский — 0,72%
Сергей Бабурин — 0,52%
Борис Титов — 0,51%
Максим Сурайкин — 0,5%
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