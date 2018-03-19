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Внимание в России приковано к подсчету голосов на президентских выборах
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Внимание в России приковано к подсчету голосов на президентских выборах 

Авторадио 5 часов назад
Фото: РИА Новости
В Центризбиркоме обработаны почти все бюллетени. Данные до сих пор обновляются. Но уже ясно — абсолютное большинство у Владимира Путина. Его поддержали — более 56 миллионов человек. Вся информация стекается в Центральную избирательную комиссию. Информационный центр ЦИК работает уже вторые сутки. С огромным отрывом лидирует Владимир Путин, у него более 76-ти %. Это абсолютный рекорд поддержки кандидата на президентских выборах с 1991-го года. На втором месте представитель КПРФ Павел Грудинин, у него почти 12%, — это самый низкий результат кандидата от компартии на президентских выборах, на третьем месте — лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский— почти 6%, 4 -е место у Ксении Собчак — 1,67%. Григорий Явлинский ночью преодолел отметку в 1% голосов, Борис Титов, Максим Сурайкин и Сергей Бабурин получили менее 1%.
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