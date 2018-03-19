России предрекли будущее Китая

Жириновский предрек появление в России правящего пожизненно лидера

«Будет Госсовет — коллективный орган, где председатель Госсовета с правами президента будет выбираться на заседании Госсовета, а Госсовет будет формироваться из лучших губернаторов, для видимости лучших, министров, сенаторов, депутатов, — человек 30-40 будут сидеть в этом Георгиевском зале Кремля», — поделился Жириновский своим видением будущего с «Интерфаксом». Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что президентские выборы 2018 г. в России могут стать для России последними. Он предрек стране китайский путь развития: во главе КНР стоит председатель Си Цзиньпин , который получил право править пожизненно.

Лидер президентских выборов, действующий глава государства, Владимир Путин , выступая в ночь на 19 марта в своем общественном штабе, заявил, что пока он не планирует проводить новую конституционную реформу, которая может изменить распределение властных полномочий в стране. По действующей Конституции «одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков подряд».

Так же Путин счел «немного смешным» предположение о своем возможном возвращении на пост президента в 2030 г. «То, что вы говорите, это немножко смешно. Давайте посчитаем, я что, до 100 лет что ли должен сидеть?» — сказал он.