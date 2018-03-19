В «Единой России» назвали причины поддержки Путина народом

В «Единой России» рассказали о причинах поддержки Путина избирателями

"Президент нацелил всех на системные изменения в этой сфере", — подчеркнул законодатель. Кроме того, как отметил сенатор, в пользу поддержки Путина на выборах сыграл и его стиль избирательной кампании, которая прошла "под знаком обновлений в экономическом и социальном блоке" страны.

По словам Рязанского, эти же факторы привели и к высокой явке на выборах, несмотря на сложные погодные условия в целом ряде российских регионов.

Глава комитета Совфеда предположил, что после инаугурации избранного президента серьезные изменения коснутся системы социального блока, здравоохранения, способов использования и размеров материнского капитала, а также восстановления сельской медицины.

"Следует ожидать, что сами ученые получат больше полномочий, которые отойдут к ним от ФАНО (Федеральное агентство научных организаций — ред.)", — сказал парламентарий. Помимо этого, как ожидает Рязанский, изменения коснутся науки, в том числе в системе ее управления и планирования.