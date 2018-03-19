В «Единой России» назвали причины поддержки Путина народом

Рекордное количество голосов, отданных на президентских выборах за действующего главу государства Владимира Путина, объясняется, в частности, рядом событий во внешней политике, которые привели к мобилизации избирателей и их консолидации вокруг Путина, заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по соцполитике, председатель социальной платформы "Единой России" Валерий Рязанский.
"Мобилизация избирателей произошла на фоне событий в международной сфере, в частности, происходящего в Сирии и поддержки Россией законного правительства САР, а также ситуации вокруг (отравленного в Британии экс-полковника ГРУ Сергея) Скрипаля, которая показала, насколько быстро западные страны могут сплотиться против России", — сказал Рязанский.
Кроме того, как отметил сенатор, в пользу поддержки Путина на выборах сыграл и его стиль избирательной кампании, которая прошла "под знаком обновлений в экономическом и социальном блоке" страны.
"Президент нацелил всех на системные изменения в этой сфере", — подчеркнул законодатель.
По словам Рязанского, эти же факторы привели и к высокой явке на выборах, несмотря на сложные погодные условия в целом ряде российских регионов.
Глава комитета Совфеда предположил, что после инаугурации избранного президента серьезные изменения коснутся системы социального блока, здравоохранения, способов использования и размеров материнского капитала, а также восстановления сельской медицины.
Помимо этого, как ожидает Рязанский, изменения коснутся науки, в том числе в системе ее управления и планирования.
"Следует ожидать, что сами ученые получат больше полномочий, которые отойдут к ним от ФАНО (Федеральное агентство научных организаций — ред.)", — сказал парламентарий.
На прошедших в воскресенье выборах президента РФ действующий глава государства кандидат Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,67% голосов после обработки данных 99,75% протоколов участковых комиссий. Это рекордная в его политической карьере поддержка избирателей. Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин, третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский.