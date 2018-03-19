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Владимир Путин пообещал наращивать партнерство с Китаем
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Владимир Путин пообещал наращивать партнерство с Китаем 

Башкирское спутниковое телевидение 11 часов назад
Фото: Башкирское спутниковое телевидение
Российский лидер заявил, что Москва дорожит Китаем как стратегическим партнером. По оценке Владимира Путина, уровень отношений между странами беспрецедентно высокий.
Отметим, что 17 марта Си Цзиньпин был единогласно переизбран на должность председателя КНР, с чем его поздравил Владимир Путин. Президент России выразил уверенность, что Россия и Китай будут и дальше наращивать взаимодействие.
«Председатель Си Цзиньпин ставит перед собой и перед страной масштабные задачи развития Китая. Мы желаем удачи китайскому руководству и китайскому народу в решении этих задач», — добавил российский лидер.
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