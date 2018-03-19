Владимир Путин пообещал наращивать партнерство с Китаем

Отметим, что 17 марта Си Цзиньпин был единогласно переизбран на должность председателя КНР, с чем его поздравил Владимир Путин. Президент России выразил уверенность, что Россия и Китай будут и дальше наращивать взаимодействие.

«Председатель Си Цзиньпин ставит перед собой и перед страной масштабные задачи развития Китая. Мы желаем удачи китайскому руководству и китайскому народу в решении этих задач», — добавил российский лидер.